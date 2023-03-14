許多人感情發展到一定程度會決定成婚，不過也有人決定跨越這條紅線。一位近期生子的人妻近日指控，老公偷吃公司同事的女友，虧她把對方當成閨密，「我可憐的孩子」。沒想到公審文章曝光後卻有人爆料，其實人妻先前已有一段婚姻、生了2小孩，卻當小三破壞現任老公的家庭後結婚生子，如今只是風水輪流轉，貼文曝光後引發熱議，最後人妻疑似承受不了壓力而刪文。

人妻找上小四攤牌後發文公審。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

人妻在臉書社團「爆料公社公開版」分享老公跟閨密的出軌對話，可以看到老公親暱的喊著閨密「老婆」，兩人多次討論怎麼瞞著她見面；當人妻攤牌「可以還我一個家嗎？」時，閨密還反擊「需要看醫生嗎？」，讓人妻氣得怒批，「一個22歲XX科技大學的小毛頭，我把妳當朋友，什麼事都跟妳說，結果直接勾搭上我老公，小孩才剛出生沒多久，我可憐的孩子！」

老公稱小四「老婆」、偷約見面。（翻攝自爆料公社）

沒想到公審文章曝光後，一名認識老公的網友怒批，「自己當初也是破壞別人婚姻搶別人老公的小三，現在剛好風水輪流轉」，並說出前因後果。原來人妻先前還有第一段婚姻、育有2個小孩，卻婚內出軌現任老公，兩人各自離婚後再重新組成家庭、生了1個孩子，結果老公婚後不改本性，再度偷吃小四，才會引發這起風暴。

一名認識老公的網友透露內幕。（翻攝自爆料公社）

對此，許多網友紛紛回應，「原來八點檔都是真實事件改編」、「比連續劇八點檔還精彩」、「我就問那個所謂的老公到底長得有多帥」、「所以狗改不了吃屎，會劈腿的人永遠會劈腿哦」。