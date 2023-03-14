矽谷銀行光速倒閉被接管，引發美股劇烈震盪，台股也受波及。台股14日指數下跌207點、跌幅1.29％，最後收在15360點。證期局主祕黃厚銘14日表示，「台股在亞股中算前段班」，今年以來至3月13日止，台股累計上漲10.06％，優於韓股、日股等亞股，甚至比美那斯達克指數還漲得多，另外台股各項數據顯示基本面仍很穩健，金管會會持續觀注國際金融局勢變化。

美國銀行近期接連發生4家銀行爆雷，包括：專營加密幣的加密友善銀行Silvergate倒閉，接著是美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）光速倒閉、而規模第二大的加密友善銀行標誌銀行Signature Bank也已由紐約州金融監管機構接管，美第一共和銀行（First Republic）也傳出將被接管，不只引發民眾通宵排隊提錢，也引發美股震盪。

黃厚銘指出，矽谷銀事件引發美股指數大震盪，台股14日收盤15,360.42點，下跌200.07點，跌幅1.29％，成交值2,317.04億元；同時段日本下跌2.4％，韓國下跌2.3％、香港下跌2.0％、上海下跌0.9％、新加坡下跌0.1％。，台股算排在前段班。

但若拉長時間看，今年台股表現優於亞洲主要市場。證期局統計，今年截至3月13日止，台股漲幅10.06％，相較韓國漲幅7.79％、日本漲幅6.66％、上海漲幅5.81％、深圳漲幅4.44％、香港跌幅0.43％、新加坡跌幅3.66％、美國那斯達克漲幅6.90％，台股表現優於亞洲主要市場。

黃厚銘表示，台股基本面也很穩健。今年截至2月底止，台股本益比11.41倍，現金殖利率達4.45％，若加計股票股利為4.64％，再看國內上市櫃公司今年2月營收6兆元，雖然較去年同期減少9.58％，但仍為歷年同期次高。金管會將持續關注國際金融變化，適時作因應。