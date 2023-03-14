矽谷銀行（SVB）的破產，州監管機構於上週五（10）關閉了矽谷銀行的業務，隨後Signature Bank也慘遭關閉，要知道美國股市是號稱自由市場沒有漲、跌停的，而第一共和銀行（First Republic Bank）股票重摔以及多個美國銀行股票交易暫停，矽谷銀行後續效應尚未落幕，許多專家悲觀認為山雨欲來：可能會有更多銀行破產。

Tell a story in two pictures. pic.twitter.com/Pva0RLDi7M — Jamie Burke ⛺️ (@jamie247) March 13, 2023

據《Markets Insider》14日報導，部分市場評論家認為這些失敗並不標誌著一場雷曼兄弟（（Lehman Brothers）式的危機，但仍很多分析師表示，銀行業面臨著高度的傳染風險。

在週日（12）的一次採訪中，前聯邦存款保險公司主席艾薩克（William Issac）表示，更多銀行「注定會破產」。市場可能正處於另一次20世紀80年代風格的金融海嘯、銀行危機邊緣。

艾薩克說：「毫無疑問：會有更多銀行倒閉。有多少？我不知道」，將情況與20世紀80年代和90年代的銀行危機進行了比較，當時聯邦存款保險公司處理了1600多家銀行的破產。

如果要進一步了解是否還有更多痛苦將到來，可以看看市場。投資者顯然對銀行倒閉的可能性感到緊張，這直接反映在週一（13）一些地區銀行股票的股價上下跌。 第一共和國銀行、西太平洋銀行公司（PacWest Bancorp）、西方聯合銀行（Western Alliance ）和嘉信理財集團（Charles Schwab）等知名銀行的股價在週一早上暴跌，投資者對這些銀行與科技行業之間的聯繫，或可能持有大量未實現的債券損失感到焦慮，這是引發矽谷銀行崩潰的2個因素。

據紐交所數據，西方聯合銀行的股票交易由於波動性飆升而被暫停了20次，西太平洋銀行公司的股票交易被暫停了11次，而第一共和國銀行的股票交易在此期間被暫停了13次。

#BankRun

Trading halted for multiple U.S. bank stocks at open.



Western Alliance Bancorp down 75%

First Republic Bank down 66%

Customers Bancorp down 54%

PacWest Bancorp down 46%

Zions Bancorp down 44%

Bank of Hawaii down 42%

Comerica down 39%

East West Bancorp down 32% pic.twitter.com/w6dGvQPkIQ — Mathis Mateo, MD ☀️🌟🌙🌹♦️💎🖖🚀👽 (@mateo_tao) March 13, 2023

儘管最近出現的2起破產事件中儲蓄戶已獲得償還，但其他銀行以及股東應該準備好政府可能會讓它們破產，美國財政部長葉倫和拜登，周一時明確傳達。不應指望任何類似2008年的紓困計劃。

Pres. Biden says those who invested in failed Silicon Valley Bank and Signature Bank will not be protected: “They knowingly took a risk and when the risk didn’t pay off, investors lose their money. That’s how capitalism works.” https://t.co/HWi82gAbJP pic.twitter.com/3hVKFJqmZt — ABC News (@ABC) March 13, 2023

葉倫表示：「讓我明確地表示，在金融危機期間，曾有系統性大型銀行的投資者和所有者獲得紓困，但我們絕對不會這樣做，」「已經制定的改革措施意味著我們不會再這樣做了。」

至於拜登也迅速指出，不會提供任何救助方案，不會拿納稅人的稅金去做這件事情。

拜登表示：「銀行投資者不會受到保護，」「他們有意冒險，當風險沒有得到報償時，投資者會失去他們的錢。這就是資本主義的運作方式。」

「納稅人不會承擔任何損失。我會重申這一點——納稅人不會承擔任何損失。」