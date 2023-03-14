琳誼在台中舉辦「在某個角落努力的你」演唱會。（相映國際提供）

琳誼邀請圖文作家洋蔥上台合唱。（相映國際提供）

琳誼Ring「在某個角落努力的你」演唱會從台北開跑、前往海外新加坡、馬來西亞後，這次來到台中Legacy演出，第4場巡演琳誼仍戰戰兢兢：「不知道是不是放假放了半個多月，台中場前特別的緊張，但一上台後見到小琳噹，熟悉的感覺又回來了。」

她在點歌環節演唱粉絲點唱的蔡依林〈倒帶〉與周杰倫〈晴天〉，透過2首神曲向天王天后致敬，面對粉絲敲碗前進高雄開唱，她埋下伏筆：「目前討論中，接下來要開始寫新歌，想要讓大家在2023年也有我的新作品可以聽，大家可以期待一下。」

她邀來知名圖文作家Onion man洋蔥擔任台中站嘉賓，兩人對唱情歌〈748情人節〉，洋蔥戴著面具上台，他表示：「這次盡力將自己融入在單身漢的情緒裡，覺得整體算不錯，工作夥伴都像朋友所以我壓力減輕不少。」

琳誼則稱讚：「其實跟洋蔥在練團時我有嚇一跳，因為唱得很穩，感覺是有備而來的感覺。」至於圖文作家洋蔥與原唱玖壹壹洋蔥的不同特色？琳誼形容：「玖壹壹洋蔥唱法比較是配合我的唱法偏文青、圖文作家洋蔥唱法是想突顯聽起來賤賤的、討人厭的感覺，兩種唱法都很有特色。」