國民黨台北市議員鍾沛君13日發文指出，先前帳號被臉書下架的親綠牙醫史書華，竟拿她曾患癌症的病史做文章，此事引爆網友怒火，痛批史言行失當。藍營女戰神徐巧芯痛批，這種人早晚會有現世報，還說去給他看牙齒的要小心了，誰知道會不會因為意識形態不同，就搞你一頓呢？

「剛剛在直播已經罵過一輪，現在要來補上文字版。」國民黨台北市議員徐巧芯在臉書發文表示，沒醫德的盾牌牙醫拿癌症病史羞辱鍾沛君，暗咒對方疾病復發以及聲稱要送花，這種霸凌仇恨的行為難怪會被臉書下架粉絲頁，說真的被關一百次都不足為奇。

徐巧芯強調，還去那邊給他本人看牙齒的要小心了，誰知道他會不會知道你的政黨傾向以後就詛咒你傷害你搞你一頓呢？畢竟他會以惡毒言論這樣對待一個好不容易康復的病人，只因為意識形態不同，或許他也會這樣傷害其他人。

「沛君加油！」徐巧芯直言，這種人早晚會有現世報，我們就是要活得更健康、更快樂，才會氣死他。