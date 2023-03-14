南韓Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，揭露韓國四大邪教領袖攝理教鄭明析、五大洋朴順子、嬰兒花園金己順以及萬民中央教會李載祿，涉嫌以神的名義對教徒進行犯罪，引發輿論譁然。不過其實該紀錄片3月3日上架前一日，曾被聲請假處分，13日再度被施以相同手段，若獲得法院裁定，部分內容恐遭禁播。

《以神之名：信仰的背叛》是Netflix與製作人曹聖鉉合推的8集紀錄片，其中第5、6集揭露自稱嬰兒花園教主金己順，要求信徒完全服從指令，有媽媽甚至因此親手害死親生骨肉，此外，金己順還爆出夜夜要求鮮肉教友跟她發生關係，對此，有受害男性證實被邀去房間，要求親吻胸部，否則將受到懲罰。

該片段播出後，金己順跟嬰兒花園遭到大批網友撻伐，她經營的知名連鎖唱片行新娜拉更遭到聯合抵制，銷售成績一落千丈，對此現年83歲的金己順向首爾中央地方法院聲請假處份，以侵犯人格權為由，要求立刻下架第5、6集內容，若執意不肯，每天需支付1000萬韓元(約新台幣23萬)補償金。

其實，早在2001年南韓電視台SBS時事節目《我想知道真相》，就曾拍攝金己順利用嬰兒花園作惡的內容，卻因金己順向法院聲請假處份後，使節目無法播映；而Netflix《以神之名：信仰的背叛》則在3月2日遭攝理教聲請假處分，好在平安過關，如今換金已順故技重施，結果有待法院裁定。