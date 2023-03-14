國立高雄大學14日舉行臨時校務會議，會中對與中山大學合校沒有共識，最後表決散會，圖為計票情形。（林瑞益攝）

國立高雄大學與國立中山大學合校後續，高大14日下午舉行臨時校務會議，會中高大師生對合校議題表達正反意見，但沒有對以「國立中山大學」為名合校達成共識。最後有人提出臨時動議的散會決議，經過投票，以51比37同意散會。

14日傍晚約有上百名師生、教職員參加，會議結束後，高雄大學校長陳月端婉拒媒體訪問。

一名學生代表會後說，雖然之前的高雄大學說明會已經說明師生的權益，但仍有學生反對兩校以「國立中山大學」為名合校。也有學生擔心畢業證書成為學歷孤兒。

另一名學生表示，合校過程有瑕疵，僅管之前高雄大學有舉辦說明會，但仍有多數師生不清楚合校的細節。雖然校方在會中不斷重申要保障師生權益，以及合校是2019年的決議，但卻無法令人對合校產生信心。

高雄大學日前有做了一份對合校議題的調查，至3月10日止共回收2000多份問券，在校生有7成同意合校、3成反對；校友對合校的同意與反對意見呈現5：5；教職員方面有6成支持合校，4成反對。

對於是否重啟合校議題的討論，有學生提出，就算要重啟此議題，校方也要對教職員與師生說明清楚合校的利弊，讓學生可以充分抉擇。