澎湖地院裁定議長劉陳昭玲、機要陳淑美羈押禁見，好友孫春梅以20萬元交保，這結果震驚澎湖地方政壇，議長夫婿泰勇營造董事長劉崇保在旁聽聞消息難掩失落。（張茂雄攝）

澎湖縣議會議長劉陳昭玲等3人涉嫌貪污案，14日凌晨被檢察官聲請羈押後，下午澎湖地方法院召開羈押庭，經過5個多小時審訊後，裁定議長劉陳昭玲、機要秘書陳淑美兩人羈押禁見，議長好友孫春梅以20萬元交保候傳，這結果也震驚澎湖地方政壇，議長先生泰勇營造董事長劉崇保聽聞消息在一旁難掩失落。

該起澎湖有史以來最大咖的貪汙案，由檢察官指揮廉政署兵分19路，約談及拘提15名涉案的被告或涉嫌人，最後針對議長劉陳昭玲等3人聲請羈押。檢方指控3人均涉犯貪污治罪條例罪嫌重大，且所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪，並有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞。

調查發現，前澎湖縣府車船賴姓處長，涉嫌以「買名牌包」討好議長，以求讓自己當時主管的車船處預算過關，有觸犯貪污治罪條例不違背職務行收賄罪之虞。至於王姓簡任秘書部分，是因為他在擔任建設處主管任內，經手議長交辦事務，遭檢舉有人從中圖利，經訊問後無涉不法，將人請回。

法界人士說明，議長劉陳昭玲被裁定羈押，暫時處於不能執行職權狀態，並不會被撤銷議員及議長職務，依地方制度法第79條規定，縣議員必須被判刑確定，才由內政部解除其職權或職務；貪污治罪條例屬三審定讞的案件，檢察官若提起公訴，未來司法審判快則兩年，慢則4、5年才會三審定讞。

澎湖縣議會議長劉陳昭玲是湖西鄉沙港村人，自25歲首次參選議員即當選，去年底才創下當選10屆議員的紀錄，夫婿劉崇保是泰勇營造董事長，家庭、事業皆得意，是標準的人生勝利組，投入政壇未曾有過落選紀錄，第15至20屆連續當選6屆議長，創下全台灣地方自治史紀錄。