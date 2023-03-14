台東監理站3月將前往綠島、蘭嶼提供服務，請離島民眾多加利用。（台東監理站提供／蔡旻妤台東傳真）

考量綠島及蘭嶼等離島民眾往返台灣本島申辦監理業務不便，台東監理站將於3月24日至25日、3月28日至30日分別前往綠島鄉南寮村辦公室、蘭嶼鄉公所，提供各項監理下鄉服務，歡迎民眾多加利用。

台東監理站指出，綠島服務時間為112年3月24日上午10時至12時及下午13時至17時、3月25日上午8時至11時。蘭嶼服務時間為112年3月28日及3月29日上午8時至11時30分、下午13時至17時；3月30日上午8時至11時。此外，為利分流，台東監理站提醒已收到監理站通知單的民眾，請依指定時間，配合前往辦理。

台東監理站長洪美芳表示，監理站服務團隊每年至綠島、蘭嶼提供服務，今年雖受新冠肺炎疫情影響，但服務不變，提醒民眾辦理車輛定期檢驗、車籍異動、領牌等事項，請預先投保強制汽車責任保險（辦理當日有效期限需滿30日以上，未滿者請先投保），始可辦理各項異動業務，請民眾多加利用。