（第一銀行智能客服「小e」勇奪第19屆國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌類」全國首獎，第一銀行董事長邱月琴（後排左一）前往總統府晉見總統蔡英文。 圖／總統府提供） 第一銀行智能客服「小e」以客戶體驗為出發點，提供即時專業線上服務，獲得國家級認證，首次參賽即勇奪第19屆國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌類」全國首獎，14日由董事長邱月琴代表接受總統蔡英文表揚，對一銀近年積極致力數位金融發展表達肯定。 一銀信用卡展現數位領航的實力，2017年至2022年智能客服「小e」累計吸引近兩百萬人次使用，結合豐富多元的金融專業知識語庫，答覆精準度高達98％，而信用卡業務迭創佳績，流通卡量於去年底突破150萬卡，簽帳金額年成長率更高達近20％，發卡量與簽帳金額穩居泛公股銀行第一，為了服務廣大客群，智能客服「小e」提供優質的數位體驗，9成客戶在操作體驗上給予五顆星高滿意度評價，帶給數位世代最熟悉的溝通模式，創造全方位服務的萬能虛擬行員，24小時不打烊、讓客戶感受最有「溫度」的服務。面對數位生態系蓬勃發展，一銀持續經營行動支付使用場景，成功帶動去年一銀卡行動支付消費金額年成長逾7成。為吸引辦卡目光，信用卡新戶數位申辦享指定行動支付最高贈250元，豐富的活動內容不用擔心記不住，快來問客服「小e」就知道。更提供完整的銀行、信用卡業務問題及刷卡優惠訊息，輕鬆查詢帳務，省去進線客服電話的等待時間，人在國外也互動零距離，隨時掌握專業詳細的資訊。透過「第e客服」平台提供網路電話、文字對談或網路留言等，多元溝通模式滿足客戶需求，供給更多服務量能，邀請即刻到一銀官網、LINE官方帳號、第e行動App、iLEO App等管道開啟智能客服，體驗精緻貼心的最佳人氣「小e」。