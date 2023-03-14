近日北中南生活圈月票方案出爐，傳出高雄市內月票399方案納入台鐵，台中市內月票299元也將爭取加入台鐵。交通部今（14）日傍晚表示，月票包含哪些運具，尊重地方規劃，台鐵票價差額9成中央負擔；另月票訂價應以公共運輸平均支出3到5折為原則，低於3折差價由地方或客運業負擔。

今日部分縣市針對疫後特別預算推動通勤公共運輸月票措施，規劃都市內月票方案運具可搭乘台鐵，但衍生訂價合理性及財政負擔等課題。

交通部表示，為加速推動行政院促進公共運輸使用方案及規劃通勤月票措施，公路總局已於3月8日召會向各縣市政府說明相關內容及推動方式，各縣市可規劃「都市內通勤月票」及生活圈「城際通勤月票」方案；至於月票方案包含哪些運具，原則尊重地方政府規劃，且在月票方案台鐵票價差額部分均以中央補助90％為原則。

另3月9日函送地方政府「交通部執行行政院促進公共運輸使用方案補助作業要點(草案)」亦規範，各縣市月票訂價應以通勤搭乘公共運輸平均支出的3到5折為原則，若訂價低於3折，票價差額應由各縣市政府或客運業者負擔。公路總局表示，各地方政府訂價時仍應審慎考量財政負擔，後續公路總局也會有審查機制加以把關。

交通部表示，各縣市規劃的月票方案，地方政府應依生活圈或縣內通勤民眾旅運行為及使用運具票價加以核算，並應符合交通部訂定的補助作業規範，以兼顧減輕民眾負擔及政府財政負擔，讓公共運輸月票可以持續推動。