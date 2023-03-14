范宸菲（左起）、鍾瑶、王彩樺、張詩盈出席《和平歸來》上檔記者會。（公視提供）

郭耀仁（左起）、方聖傑、黃新皓、藍丞晞、范宸菲、鍾瑶、王彩樺、張詩盈、陳妍安、薩基努、官家宇、唐豐等演員出席《和平歸來》上檔記者會。（公視提供）

鍾瑶出席《和平歸來》上檔記者會。（公視提供）

王彩樺出席《和平歸來》上檔記者會。（公視提供）

范宸菲出席《和平歸來》上檔記者會。（公視提供）

以2003年台灣SARS疫情為故事主軸的《國際橋牌社》外傳《和平歸來》，本周六（18日）晚間8點公視首播，主演鍾瑶、張詩盈、王彩樺、范宸菲、唐豐、黃新皓、 郭耀仁等人14日出席上檔記者會。王彩樺日前梳化時遭突然倒下的實木床架撞傷頭，頭頂腫了很大一包，她坦言快得腦震盪，醫生要她觀察一周有沒有噁心想吐、言行怪異、胡言亂語等症狀，「偶爾暈，偶爾沒有暈，也不知道什麼狀況，現在按壓還是痛的」。

王彩樺說，撞到的當下頭很暈、很痛，她立馬趴下來一直掉眼淚，還跟工作人員說「讓我哭一下就好了，不要影響拍攝」。她連續3天冰敷後改熱敷，「前天開始有點頭暈，有去打消炎消腫止痛針，昨天都還在熱敷。就是先觀察，把該做的事情做好！」她也慶幸沒撞到眼睛，否則就不用演了，「因為我兩顆眼睛都裝水晶體，開過白內障，如果眼睛受傷就真的不能拍戲了！」

她說白內障是以前作秀表演的職業傷害，因為舞台上都是強光直照，30年都是這樣工作，日積月累下來對眼睛造成傷害。她特別提醒，現在白內障年輕化了，因為大家都滑手機，呼籲千萬不要在燈光昏暗下滑手機，不然容易得白內障。

女主角鍾瑶劇中飾演內科總醫師，角色個性耿直、充滿正義感，面對白色巨塔內的利害關係絲毫不願退讓。鍾瑶表示其實自己的個性跟角色有幾分相似，如果在路上遇到不公不義的事情，就會想去幫忙講點道理。

她過去也在一部法國電影飾演中醫師，但當時只需要說台詞，這次因為有很多醫醫療行為，劇組特地安排上了3天訓練，去學急救、氣胸相關知識、清創、傷口縫合等，拍攝時也正逢新冠疫情期間，她因此對所有醫護人員特別敬佩。她難忘有次拍攝插管就插了一整天，一下動用醫療假人安妮、一下要拍真人畫面，感慨醫護人員工作真的很不容易。

王彩樺飾演個性溫柔的護理長，當發生臨時封院、被迫與家人分隔兩地時，依舊臨危不亂地繼續照料病人們。她坦言因走過新冠肺炎疫情，更能感受到SARS時大家的惶恐。有場戲她為了要幫其他臨演培養情緒，主動在鏡頭外幫忙對戲、一起哭，「結果到了要拍我的戲份時，眼睛已經變成像蟾蜍，腫到不行」。

她還透露，劇中她臨時被現場醫生提醒要講一句英文的醫療專有名詞，結果怎樣念都念不好，「所有人都在教我，但我就是口齒不清晰，明明那時還沒撞到頭啊！」自嘲本來講國語就ㄓㄔㄕ不分、無法講得標準。

曾榮獲金馬獎最佳女配角的張詩盈，飾演當時的台北市衛生局長，是市府團隊重要幕僚之一，當市府做出封院決策，她面臨來自各界抨擊質疑等巨大壓力，獨自在辦公室崩潰戲碼，她直言：「真的很辛苦。」張詩盈說，接演這角色最擔心的是會不會醜化了當事人，畢竟這角色是有原型的人，她希望讓角色呈現出每個人都有其苦衷在，觀眾可以理解她做的決定都是困難的，就是必須做出決策、帶著大家往前走，而不是找戰犯。

為了詮釋角色強悍的個性，張詩盈笑稱：「每天一進片場，就開始讓自己維持一個孔雀般的存在，時時刻刻提醒自己是一個公主！」就連現場所有工作人員也會幫忙追捧她，為的就是要營造出此角色的氣勢。導演林世章也大讚她的氣場真的非常強大，透露原先想找年紀稍長的演員來飾演，但與她見面聊了幾句話，就馬上認定這角色非張詩盈不可！

以《國際橋牌社2》入圍第57屆金鐘獎女主角的范宸菲，這次同樣飾演為真相奮不顧身的記者角色，不同的是由電視台記者改為周刊記者，范宸菲透露自己還有特地去圖書館把當時的新聞資料、週刊報導給調閱出來，真的很佩服當時的記者朋友們留下來的紀錄，「看到《和平醫院100小時》那篇，劇組許多還原建構場景都是靠那些照片，謝謝當時願意進去的記者，我們才能知道當時和平醫院真實場景」。