美國銀行倒閉連環爆，矽谷銀行（SVB）、加密貨幣放款銀行Signature Bank接連宣告倒閉。總統拜登周一（13日）向民眾保證存款的穩定無須擔心，但對於投資2家銀行的投資人則表示不會幫忙，「這就是資本主義的運作方式」。

CNBC報導，拜登向銀行客戶保證，存款的安全不用擔心，聯邦存保公司（FDIC）已經接管SVB和Signature Bank資產，銀行存戶都能夠放心，從13日起就能夠取回資金。

拜登表示，「這些錢是來自銀行繳納的存款保險費，納稅人不會承擔任何損失，我再重複一遍，納稅人不會承擔任何損失」並強調，任何美國民眾或企業需要使用錢時，存款就會在戶頭裡。

只不過，對於這些銀行的投資人，可能就無法獲得政府的任何援助，拜登說，他們深知需要承擔風險，一旦風險沒有帶來回報便會賠錢，「這就是資本主義的運作方式」。

按照FDIC規定，如果有投保的存戶遭遇銀行破產，將無條件獲得不超過25萬美元的賠償。但多數人存款遠超FDIC的存款保險25萬美元的保障範圍，根據日前FDIC、聯準會和財政部發布的聯合聲明，存款保險基金的任何損失，包含未投保者，都將獲得保障。

拜登表示，「美國人能夠信任銀行系統的安全，存款會在你需要的時候出現」。