缺藥亂象延燒，第一線降血脂藥「立普妥」短缺，國內雖有多項可替代使用的學名藥，但有醫師指出，臨床上病患仍習慣使用原廠藥。衛福部長薛瑞元13日表示，學名藥成效及安全性和原廠藥一樣，還說「此風不可長」，鼓勵民眾使用學名藥。胸腔科醫師蘇一峰指出，台灣去年一項研究蒐集八家醫學中心的大白肺病人分析，結果發現原廠抗生素的治療成功率是台廠學名藥抗生素的3.77倍，死亡風險是0.27倍，打臉衛福部。

「學名藥與原廠藥真的沒差別嗎？台灣去年的本土研究重重打臉！」蘇一峰今(14日)在臉書發文指出，這研究蒐集八家醫學中心的大白肺病人來分析，研究並分析結果發現，使用原廠抗生素的治療成功率是台廠學名藥抗生素的3.77倍！死亡風險是0.27倍！

蘇一峰還留言反串綠營口氣說：「這只是單一研究個案啦！結案！」網友表示「你這樣政治不正確」，蘇一峰補充「八家醫學中心包含北部的台大榮總馬偕，中部的中國醫大附設醫院和中山醫大附設醫院和台中榮總，還有南部的高雄長庚跟奇美醫院！」還有人說「衛福部會下令paper立刻下架！誰說學名藥比較差的？」蘇一峰說「死亡率差三倍，你親人住院你要用那一種？」也有人反映「今年抗凝血劑又換牌子，越換越差」。