烏克蘭報導稱，瓦格納傭兵團已停止在男子監獄招募新兵，因為戰場死傷太大，男囚犯已失去入伍換取自由的興趣。另一份報導稱，俄羅斯募兵單位轉向從女子監獄招募女囚犯到俄羅斯軍隊服役，成效如何還不清楚。

莫斯科時報(The Moscowtimes)報導，烏克蘭國防部表示，有人在上星期發現一列用於轉移囚犯的臥舖火車，正駛向頓內次克地區。其中一輛車載送的是有女性囚犯。

俄羅斯囚犯人權組織(Russia Behind Bars) 聯合創始人羅曼諾娃 (Olga Romanova) 表示，她也獲知此消息，並指出這樣的招募有一段時間了，最早可能在去年年底就開始。她說：「就我所知，她們原本是在俄羅斯南部的克拉斯諾達爾(Krasnodar)，之後出現在火車站，要移到什麼地方不確定。

據人權捍衛者稱，到目前為止，據信有多達 100 名女囚犯被轉移到烏克蘭參戰，尚不清楚是自願還是強徵。

今年2月，烏克蘭軍方官員表示，俄羅斯從烏克蘭被佔區域的頓內次克流放地，招募了多達50名女囚犯入伍，新兵先被派往俄羅斯接受軍事訓練，然後返回烏克蘭參戰。