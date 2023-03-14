已故歌手高凌風的26歲兒子「寶弟」葛兆恩14日舉辦「臨風之夜」演唱會，下午進行彩排活動。高凌風逝世9年，葛兆恩昨透露，9年來每幾天都會夢到爸爸1次，甚至日前也有夢到爸爸，並形容爸爸在夢裡的狀態看起來像是70歲。

葛兆恩也感性說，「（爸爸）病已經好了，我跟他講很多話，他很虛弱，說他想表演、想演講，我說『你現在這狀態沒辦法，還是交給我吧』。」在夢裡，爸爸還曾問他「現在接不接得到工作？」他一臉哭笑不得，笑說：「夢裡蠻溫馨的。」但他每次在夢裡想跟爸爸訴說些話時，就會突然夢醒。

他至今把爸爸生前的叮嚀謹記在心，「在台上的表現不管怎樣，不會比私底下的做人還重要，大家都知道爸爸私下的做人，想要更學習他。」他在台上獻唱高凌風〈奇遇〉以及他的新歌〈選擇題〉等，姊姊葛宸羽也會上台一同演唱歌曲，不過他昨在訪問前，熱情邀媽媽金友莊一同受訪，卻馬上被拒絕，他直言：「媽媽說她想退休，叫我不要煩她。」