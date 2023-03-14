金防部烈嶼守備隊二膽島陳姓上兵9日突失聯，目前確認人已在對岸。國安局表示，已針對此事件協請加強軍中安全防護，又鑒於本案涉及現役軍人失聯，為防範中共對台採「打擊政府威信、製造社會對立、妨礙施政節奏」等作為，恐藉此進行認知作戰，將持續密切關注中共反應。

立法院外交及國防委員會明邀請國防部長邱國正、國安局、陸委會、法務部、海巡署、內政部移民署、警政署針對「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」進行專案報告，併請海基會秘書長邱垂正列席備詢。

書面報告今傍晚送至立法院，國安局書面報告指出，針對此事件已協請權責單位加強軍中安全防護作為，發掘潛存危安因子，完善風險管理。

國安局表示，鑒於本案涉及現役軍人失聯，為防範中共對台採「打擊政府威信、製造社會對立、妨礙施政節奏」等作為，散播相關爭議訊息，進行認知作戰，例如撰文製造有利中共輿論、抨擊我政府施政等，以達思想滲透、訊息操弄及內部分化目的，將持續密切關注中共反應，並機先應處。

國安局強調，防處境外敵對勢力威脅，維護國家安全及社會安定，國安單位責無旁貸，將持續依據「國家情報工作法」，落實情報統合及情勢研判，並適時支援、協調各國安單位，期將可能危害「阻絕於境外、防患於未然、弭禍於無形」。