藝人林艾融（Irene）擁有甜美臉蛋和火辣身材，她曾在Lamigo桃猿、味全龍擔任過啦啦隊成員，後來轉戰直播界並往演藝圈發展，與徐乃麟、李恩菲等人共同主持節目逐漸受到矚目。今（14日）她緊急發文，透露父親被小客車撞到，駕駛肇事逃逸，希望能找到錄下過程的行車記錄器。

林艾融今日在社群平台急發文：「我爸爸在今天3月14號下午4點20分台北市中山北路三段34號附近被小客車撞到，但駕駛逃逸了，爸爸現在在加護病房」，她著急請大家幫忙轉發，如果有行車記錄器錄到事發過程請聯繫她。

貼文曝光後，梓梓（董梓甯）留言：「需要幫忙要說哦，保重」，篠崎泫安慰「會沒事的」，不少網友表示「可惡的駕駛，希望林爸爸能脫離險境」、「太可惡了」、「希望能早日找到肇事駕駛」、「台北市路口監視器這麼多，應該跑不掉才對，祝平安」、「融爸會沒事的，你要保重」、「可以先看看路口有沒有監視器，找警察與里長幫忙調閱」、「願宇宙給艾融爸爸力量。讓他渡過難關」。林艾融向《中時新聞網》透露：「目前爸爸還在加護病房治療觀察中，有腦出血的狀況」，表示如果有民眾有當時路過相關的行車記錄器影片，可以傳到她的粉絲專頁給她。

32歲的林艾融目前擔任中華職棒樂天桃猿隊主持人，因亮眼外表被稱為「啦啦隊女神」，她近年除了接主持活動，也會登綜藝節目，火辣身材獲許多觀眾喜愛，曾推出數位寫真集和單曲，工作上相當努力敬業，會透過運動維持好身材，也時常會曬出美照與粉絲互動。