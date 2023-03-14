隨著科技界在人工智慧（AI）技術創新獲得進展，有關AI在虛假信息擴散和軍事利用等課題也不斷出現。美國谷歌母公司Alphabet的董事長亨尼斯(John Hennessy)針對限制AI的軍事應用表示：「國際協議是唯一的方法。要在AI領域競爭力僅次於美國的中國也拉進來才能成功」。他強調，雖然中美對立正在激化，但針對將給人類帶來危險的技術，美中應展開合作。

據《日經中文網》報導，曾擔任16年美國史丹佛大學校長的亨尼斯擁有豐富的創業經驗，尤其熟悉科技行業的半導體、個人電腦和網路，他在45年的工作生涯中不斷培養以美國矽谷為中心、具有行業領導能力的創業者和研究人員。

亨尼斯認為，AI性能提高的速度驚人，具有卓越對話能力的美國OpenAI的ChatGPT等AI技術正在實現飛躍式進步，「從未看到進步如此迅速的技術」。另一方面他也警告，AI除了會對人類提問做出錯誤答案或是冒出歧視性信息之外，被用於網路攻擊和軍事目的等課題也陸續浮出水面。

他表示，AI的不正確回答或將在技術上得到修正，但是想像一下配備AI的殺人機器人就像核武器一樣，對於AI帶來的可能之惡，需要各國在國際上認真展開對話。

此外，全世界正以歐洲為中心關注谷歌和Meta等美國科技企業的隱私監管問題，現在未經用戶同意的情況下將網路瀏覽數據交給第3方企業的定向廣告等問題愈來愈受重視。需要在不破壞網路價值的前提下，合理地推進監管。他預測道，這些監管「或將在AI世界裏發生」。

報導說，在美國科技行業裡，Meta、推特、亞馬遜和Salesforce等大型企業相繼裁員，技術人員市場充滿變數，未來年輕的新創企業將更容易獲得人才，這將有助於激發科技産業的活力。

在OpenAI推出ChatGPT等創新服務後，亨尼斯表示，「它令人印象深刻，顯示出（競爭環境的）健康性」，這對行業來説是活力的象徵，即使現有的大企業碰壁，年輕的小企業也將不斷發起挑戰。