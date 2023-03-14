川普時期的前國家安全顧問歐布萊恩在一場智庫研討會上驚爆，若中國控制台灣，美國將會摧毀台灣的半導體設施，以避免被中國接收，間接證實美國「終結台積電」傳聞非空穴來風。對此今天推出新書《晶片對決》的前經濟部長尹啟銘直言，如果美國真摧毀我半導體設備，將是一個很重大的打擊，但半導體最重要是人才，他不認為大陸現在有完全操作台積電設備的人才，質疑美國做這個動作的意義。

對於歐布萊恩爆出的內幕，尹啟銘持著懷疑態度，因為他看不出美國做這個動作的意義在哪裡？即使大陸拿下我們的設備，但沒有人會去運作去操作，這設備就是廢鐵。「所以落入大陸手裡又怎樣？」

他指出，整個半導體產線有上千個工序，這個產業最重要的就是人才。這也是韓國三星、大陸為什麼要來挖台積電人才，因為高階的人才才能夠做系統整合。

就像艾司摩爾(ASML)的極紫外光為影設備(EUV的設備，如果沒有靠台積電幫它測試，機台也沒辦法使用。

雖說大陸可以慢慢培養半導體高階人才，但尹啟銘直說，等那個時候再說，現在大陸就是沒這個人才。而且台積電也不是只有現在這個製程，繼續往2奈米、往下一個先進製程在走。

但如果美國真的決定執行終結台積電行動，要摧毀本島半導體設備，尹啟銘直言，如果是這這樣，當然就是一個很大的重擊。「但那就是戰爭了，既然是戰爭，什麼事情都可能發生。」