大陸國務院總理李強3月14日主持召開新一屆國務院第一次常務會議，研究國務院機構設置有關工作，討論《國務院工作規則（修訂稿）》。新一屆國務院開始全面履職。

根據新華社，會議還強調，國務院首先是政治機關，必須旗幟鮮明講政治，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。要堅持守正創新，系統學習掌握習近平總書記重要指示批示精神和黨中央決策部署，大興調查研究之風，深入研究重大問題、提出重大舉措、推進重大工作，創造性地把各項任務抓實抓好。要增強「一盤棋」意識，團結共事、合力幹事，相互支援、相互配合，協同高效開展工作。

會議指出，機構改革是當前一項重大政治任務，要切實把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，講政治、顧大局，精心組織、周密實施，確保機構、職責、隊伍等及時調整到位，確保改革期間各項工作正常運轉、有序銜接。

會議稱，要以這次機構改革爲契機，適應構建新發展格局、推動高質量發展的需要，進一步轉變政府職能，完善工作機制，提高工作本領，改進工作作風，推動有效市場和有爲政府更好結合。

此外，會議討論了新修訂的《國務院工作規則》，決定將修訂稿提請國務院第一次全體會議審議。會議強調，做好國務院工作，必須把維護黨中央權威和集中統一領導作爲最根本的政治紀律和政治規矩，堅持和完善黨中央重大決策部署落實機制，自覺同黨中央重大要求對標對表，確保黨中央決策部署不折不扣落實。要堅持科學民主決策，堅持依法行政，推動政府工作規範有序高效運轉。要扛起全面從嚴治黨政治責任，鍥而不捨落實中央八項規定及其實施細則精神，自覺接受各方面監督，不斷推進廉潔政府建設。會議還研究了其他事項。