南韓女星金賽綸去年五月酒駕撞壞變電箱，並害得周邊店家住戶停電，隨後更肇事逃逸，消息釋出後使她形象重挫，演藝事業瞬間跌落谷底。在家「自我反省」的她，近日出庭承認所有指控並苦訴生活陷入困境，還曬出一組咖啡廳打工照賣慘。豈料，竟被前娛樂記者、現為YTR的李鎮浩出面爆料相關內幕。

李鎮浩今(14日)在個人YT頻道上更新一則題為「咖啡館兼職現實！金賽綸財產有多少？」的影片。只見畫面中，他先是曬出此前金賽綸PO出，在咖啡廳打工的照片，表示自己已經向店家確認過，指出：「金賽綸或許有在其他地方打工，但並未在照片中顯示的連鎖咖啡廳打工過。」並提及過去有某位金賽綸的朋友在此打工，而她也來探班過一次，照片或許是那時所拍攝，但並不知道確切時間。

前娛樂記者李鎮浩爆料金賽綸相關事件的內幕。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

另外，李鎮浩還表示：「在去年的5月，金賽綸酒駕事故發生的同一個月內，她還在著名的直播主家中參加酒會。」此舉讓李鎮浩懷疑是否真的有在反省。此外，李鎮浩也指出對於像金賽綸這般因爭議事件而遭到解約的藝人，都須賠償高額的違約金。但此前金賽綸在過往的節目中，公開了20億的房子和3輛外國車。對此，李鎮浩指出：「大家都說賣了就夠還債，但那不是她的房子，且我知道車子也是租來的。」認為金賽綸要賠付違約金或許有些困難。

事實上，金賽綸的IG在發出道歉信後就未有新的貼文，11日她罕見更新限時動態，曬出她在咖啡廳打工的照片，當中可見她在某咖啡連鎖店身穿該品牌制服，似乎是在上班的模樣，卻遭到網友抨擊她是在「刻意證明自己生活困難」賣慘。

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