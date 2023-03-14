美國總統拜登今天透露，高齡98歲的前總統卡特（Jimmy Carter）已經向他提出，於卡特一別千古後致悼詞之請。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登在加州聖大非農莊（Rancho Santa Fe）募款活動中對支持者說：「他要求我致悼詞，很抱歉，我不該說。」

「我和吉米卡特相識已久，這一天終究還是到了。不過他們找到讓他比預期再撐久一點的方法，他們發現一項突破。」

BREAKING: Former President Jimmy Carter has asked that President Joe Biden give his eulogy after his death.



Carter has been in hospice care at his Georgia home since last month. Both of these men have meant so much to America. Both will go down in history for the tremendous… https://t.co/pRPWO3YnA2 pic.twitter.com/u1eOpDwce4 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) March 14, 2023

拜登很可能是在講卡特跟癌症的長期抗戰。卡特2015年宣布發現癌症的4個病灶，當時癌細胞已轉移到腦部。經過治療，醫生同年12月宣布他身上已經沒有任何癌細胞。

2019年，卡特因為一系列健康問題而接受手術降低腦壓。健康惡化迫使他放棄在家鄉喬治亞州平原鎮（Plains）馬拉納瑟浸信會教堂（Maranatha Baptist Church）教授主日學課程長達數十年的傳統。

卡特和妻子羅莎琳（Rosalynn Carter）創辦的非營利組織卡特中心（The Carter Center）上個月宣布，卡特決定開始在喬治亞州家中接受安寧療護。

卡特中心當時表示：「在多次短期住院後，美國前總統卡特今天決定在家裡與家人度過剩下的時間，並且接受安寧療護，不再接受醫療干預。他獲得家人和醫療團隊的全力支持。」

CNN上個月報導，拜登已被告知卡特健康狀況持續惡化，以及他決定接受安寧療護。拜登身為向來推崇卡特的民主黨同志，與卡特家人和親近幕僚維持密切聯繫。

拜登上一次拜訪卡特是2021年走訪平原鎮時。

美國前總統老布希（George H.W. Bush）2018年底辭世，享壽94歲。卡特後來超越老布希，成為最長壽的美國總統。他去年10月過98歲生日。

近年來，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，卡特變得較少公開露面，但他持續對世界各地民主面臨的風險發表意見，這是他長期以來的志業。