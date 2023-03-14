第6屆台奧地利經貿對話會議今日在台北召開，就關務合作、工業4.0、新創及數位合作等議題進行交流。會後更簽署一份「台奧地利新創合作備忘錄」。經濟部表示，未來透過此一架構，可促進彼此新創產業的鏈結，帶動更多實質產業及投資合作。

這場台奧經貿對話，我方由經濟部政務次長陳正祺率同相關部會出席，奧地利則由勞動經濟部助理次長Mr. Franz Wessig帶領奧方代表團參與。

陳正祺表示，台奧皆以中小企業為主，同樣擁有許多產值領先全球的「隱形冠軍」公司，我方去年公布「2050淨零排放路徑藍圖」，兩國產業在推動綠色轉型及創新升級上有很多合作機會。

Wessig說奧地利經濟政策目標，聚焦在成長、創新及就業等三大重點，希望透過「transformation offensive(轉型計畫)」鞏固該國商業據點地位，朝再生能源轉型。

奧地利是我在歐盟會員國當中的第7大貿易夥伴。去年台奧地利雙邊貿易額達17億美元，較上年增加6％，其中特別是在半導體、車輛等產品有顯著成長。