印度巴德加姆縣（Budgam）日前發生一起恐怖分屍案，一名30歲女子遭到一名木工斬首分屍，隨後將她的遺體四處分散亂丟，而這樣的殘忍惡行也引起民眾憤怒，發起大規模抗議行動。

根據《每日鏡報》報導，一名30歲女子7日望出上課後就離奇失蹤，家人報警後，警方循線找到可疑嫌犯45歲男子沙比爾（Shabir Ahman），隨後警方便到沙比爾家進行搜查，沒想到竟發現女子的頭顱以及其他部分遺體。東窗事發後，身為木工的沙比爾便坦承，他綁架且殺害了該女子，並告訴警方自己將遺體分割成許多塊，丟棄到各個地方，而警方也依照沙比爾指出的地點，將女子的遺體一一找回。

而案件曝光後，引起當地民眾的憤怒，並在13日發起大規模抗議行動，要求警方對沙比爾施予絞刑，而也有許多人認為，這件謀殺案是罕見的案例，要求立即給沙比爾懲罰。

對此警方也表示「調查目前還處於初期階段，還不能在這裡討論動機，不過我們已經找回了分屍的工具，而驗屍也已經完成，現在正在等待報告出爐」。