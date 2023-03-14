前瞻水環境建設前3期(106-111年)已投入編列1,356.56億元，其中「水與發展」603.49億元、「水與安全」521.91億元及「水與環境」231.16億元，執行率高達98%以上，第4期(112-113年)續編列450.64億元，刻持續積極推動中。

水與發展部分已完成桃園支援新竹幹管、湖山水庫第二原水管、伏流水、防災備援水井、鳥嘴潭人工湖第一期、自來水備援幹管促進減漏等多項建設，累計增加197萬噸/日水源，相當於全國18%公共用水。水與安全部分，完成堤防護岸及排水路改善135.7公里，改善淹水面積約111.86平方公里，以111年尼莎颱風為例，在宜蘭地區降下超大豪雨，與101年蘇拉颱風相較，淹水面積卻從3,550公頃降低至30公頃；又如110年度0731豪雨，臺南地區三爺溪排水與106年海棠颱風相較，淹水面積從347公頃降低至10公頃，大幅降低淹水面積。水與環境部分，目前已完成97處水環境亮點，營造親水空間381.62公頃。

水利署表示，前瞻水環境建設在各部會共同努力推動下，每一塊錢都發揮重大成效。面對氣候變遷及經濟環境的挑戰，持續加速推動前瞻四期各項計畫，以達穩定供水、降低淹水、喝好水及親近水之優質水環境願景。