位於桃園市虎頭山的會稽垃圾掩埋場14日凌晨慘遭祝融，這已是升格以來第4度起火，環保局出動3台怪手開挖避免持續悶燒。（蔡依珍攝）

位於桃園市虎頭山的會稽垃圾掩埋場14日凌晨慘遭祝融，這已是升格以來第4度起火，環保局出動3台怪手開挖避免持續悶燒。（蔡依珍攝）

位於桃園市虎頭山的會稽垃圾掩埋場14日凌晨慘遭祝融，入夜前仍在持續悶燒，消防員疲於奔命。（蔡依珍攝）

市長張善政一早就到場關切。（環保局提供／蔡依珍桃園傳真）

市長張善政一早就到場關切。（環保局提供／蔡依珍桃園傳真）

市長張善政一早就到場關切。（環保局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園會稽掩埋場遭祝融。

桃園會稽掩埋場今凌晨遭祝融，火光直衝天際且伴隨大量濃煙，燃燒面積達1000平方公尺，這也是升格以來第4次火警，每次都要出動百名人力馬拉松式打火才能熄滅，附近住戶也被臭的苦不堪言，環保局將採購紅外線偵測儀，超過溫度上限就會灑水降溫，希望降低起火風險。

桃園市消防局指揮中心今凌晨1點多獲報，虎頭山地區疑發生火燒山，轄區大有消防分隊到場發現是會稽掩埋場起火，場內堆置的廢棄物已全面燃燒，大量火光伴隨黑煙直衝天際。

消防隊立刻拉出多條水線全力灌救，總共出動38車、104名打火弟兄，4時38分順利控制火勢，燃燒面積達1000平方公尺，無人受傷，但因面積大且持續悶燒，環保局出動3台怪手開挖仍無法撲滅火勢，消防隊直到入夜仍在持續奮鬥。

掩埋場失火，也造成附近空氣瀰漫濃烈惡臭，市長張善政一早就到場關心，環保局也赴現場監測空氣品質，所幸監測數據低於汙染標準，對人體無明顯影響，但仍通知鄰近6所國中小學戴口罩，12個里居民關窗、減少戶外活動。

升格以來會稽掩埋場已發生4次大火，2019年7月7日最嚴重，燃燒面積1500平方公尺，燒超過2天、搶救56小時才撲滅。隔年1月20日也是燒1500平方公尺、搶救18小時，去年12月零星火警仍燒了逾2小時，消防員疲於奔命。

環保局坦言，會稽掩埋場堆放大型廢棄家具，另也是床墊破碎場，因農曆年前家戶清出大量廢家具，堆積量確實較大，研判是床墊棉絮拆解後大量堆積，壓力造成溫度提高而自燃，市府會添購紅外線溫度偵測儀，溫度升高到警戒值，就會灑水降溫，降低起火風險。