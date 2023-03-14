新北市70歲高姓老翁日前遭詐騙集團誘騙稱抽中「龍德造船」新股50張，要他匯款150萬元以防違約遭列不良凍結帳戶，所幸高翁及時察覺有異，連絡警方詢問後才發現自己差點落入陷阱。(黃敬文翻攝)

「新股抽籤」是一種頗受歡迎的投資方式，近日最夯的「龍德造船」中籤即有6萬多元的報酬，雖然中籤率僅0.18％，仍吸引不少投資人申購試手氣；新北市70歲高姓老翁日前遭詐騙集團誘騙稱抽中「龍德造船」新股50張，要他匯款150萬元以防違約遭列不良凍結帳戶，所幸高翁及時察覺有異，連絡警方詢問後才發現自己差點落入陷阱。

據了解，高翁今年2月間加入冒名「巴克萊證券」的投資社團，群組內分享、討論許多投資訊息，其中王姓經理表示他能夠申購大量的抽籤股票，本月10日上午高翁突然接到簡訊，指稱他抽中「龍德造船」新股50張，要他立即匯款150萬元，否則會被視為違約，將會送金管會列為信用不良凍結帳戶。

高翁隨即打開電腦打算匯去部分款項，但由於大筆金額需預先設定導致交易失敗，這時他心中瞬間浮起一絲不安，於是撥打165反詐騙電話諮詢。

淡水警分局水碓所警員蔡柏鴻、李瀚強獲報趕到住家了解情況，當時高翁興奮的稱自己「抽中了50張龍德造船的股票」，不過員警一聽馬上直覺認為又是一起投資詐騙，於是打開自身證券帳戶，指出龍德造船中籤率僅0.18％，而且新股抽籤一人限購一張，怎麼可能有50張的額度，這明顯就是詐騙，成功阻止老翁遭到詐財，但他的發財夢也隨之破滅。

淡水警分局呼籲，各類投資行為應透過主管機關金管會核准的機構或公司，才能維護自身投資權益，有陌生人或網友以高報酬、穩賺不賠等話術招募投資，請務必提高警覺，如覺得可疑，可以撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。