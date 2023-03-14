教育可以更活潑！創校66年的高雄市偏鄉六龜高中，校長梁華蓁與中油公司聯合首創以音樂提倡廉政誠信，全校師生與六龜國小、六龜育幼院院生共計450多人，共同在校園內欣賞大提琴名家張正傑、弦外之音樂團演出的「廉手音樂-走遍天涯海角」音樂會，讓學生透過音樂及故事方式，將反貪廉政的重要深植心中。
這場音樂饗宴由張正傑幽默輕鬆開場，接著與知名鋼琴家呂冠葶聯手帶來聖桑的天鵝與台灣民謠白鷺鷥，以大提琴優美音色表現天鵝意象，讓人如癡如醉。
本身亦為聲樂家的六龜高中校長梁華蓁，在張正傑安排下，以神秘嘉賓演出呼喚月亮出場的水仙女，京劇大師朱陸豪則化身美猴王靈活身段搭配德布西大提琴奏鳴曲，詮釋摘月橋段，藉此提醒學生不可看到喜歡的東西，就占為己有，讓學生自幼建立誠信觀念；劇情高潮迭起，透過故事，也讓學生深刻體認反貪廉政的重要性。
「天上的月亮不見了？原來，是美猴王偷走了？…」台下從國小一年級生到高中三年級學生，在高雄偏鄉六龜高中的風雨球場中，全神貫注不時屏息聆賞音樂、偶爾開懷大笑爭相搶答。
大提琴名家張正傑老師除了琴藝高超，更是一位說故事高手，這一場首創將廉潔誠信概念融入藝術表演元素，以音樂說故事的方式進行，台灣中油公司將原本可能枯燥的刻板教條式宣導，成功的轉變成為所有學生都喜愛的音樂會。
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