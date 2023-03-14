身體出現小毛病若放任不管，很有可能會引發不可挽回的後果！肝膽腸胃科醫師詹宜學表示，曾有一名75歲的男患者因長期腹瀉就醫，檢查後發現罹患大腸癌。詹宜學表示，大腸癌初期通常沒有症狀，當出現「血便、長期腹瀉」才檢查，普遍已經錯過最佳的治療時間。

詹宜學在臉書粉專《肝膽腸胃科 詹宜學醫師》發文分享病例，一名75歲的男性患者本身有糖尿病，因腹瀉長達半年之久來求診，檢查結果發現，不但有胃潰瘍合併幽門桿菌感染，還確診「乙狀結腸癌」，約有7公分長，腸道幾乎已全面阻塞。

詹宜學指出，大腸癌初期其實沒什麼症狀，等到出現血便、長期腹瀉才檢查，往往都已錯過黃金治療時期，因此他建議民眾定期做大腸鏡檢查，若息肉演變成癌症前盡早處理，尤其是有大腸癌家族史、曾有息肉並切除過之患者，更要特別注意。

不僅如此，詹宜學也提醒，有8類人屬於大腸癌的高危險族群，分別為：愛吃紅肉、加工食品者；體重過重者；不愛吃蔬菜、水果者；不愛喝水、運動、容易便秘者；年長者；有大腸癌家族史者；有抽菸、喝酒習慣者，以及糖尿病患者等，都應該定期照大腸鏡檢查。

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