1960年前田徑場上跳高的方式有剪刀式、跨欄式以及前背翻滾式，但直至1968年墨西哥奧運會上出現了一種全新方式，那就是後背式，這種動作創始人福斯貝里開創了前無古人的方法，將跳高界推升至新境界，然而，這位傳奇人物卻在3月12日因淋巴瘤復發辭世，享年76歲，包含國際奧會與全球田徑界無不哀悼。

出生於1947年3月6日的福斯貝里，從小就喜歡田徑，尤其是跳高項目，但他對於過往的跳躍方式存疑，因此從16歲起就致力於改良動作，經過他的不斷改良後最終出現了助跑、單腳起跳、後背式跨越欄杆，而這個動作被命名為「福里貝斯跳」。

福里貝斯憑藉著這種跳高方式在1968年墨西哥奧運會上跳過2.24公尺高度一舉奪金，然而福里貝斯卻至此之後就不曾站上奧運殿堂，但他開創的方式在1972年慕尼黑奧運會上卻吸引了40位參賽者中的28人效法，從此奠定了「福里貝斯跳」在世界田徑跳高史上無法抹滅的地位。

福里貝斯在1981年進入世界田徑名人堂，一生都在從事田徑運動。 透過在眾多田徑訓練營執教與後代分享他的知識和技能，並且先後擔任美國奧會和殘奧會副主席以及國際奧會運動委員會主席。

世界田總主席塞巴斯蒂安表示，「我們的運動中有許多偉大的冠軍，但很少有人能像福斯貝里那樣留下傳奇，他用革命性的技術改變了跳高運動。他一生都對田徑充滿熱情，除了他的創新思維外，他還為我們的運動做出了很多貢獻，這使他在1968年墨西哥奧運會上贏得金牌。他的名字將作為 Fosbury Flop 的發明者而流傳下來。我們會想念您的 ，我要向他的家人和朋友表示最深切的哀悼之意。」

美國田徑協會首席執行官馬克斯·西格爾說，「我對於迪克.福斯貝里的逝世深感悲痛，他是田徑界真正的傳奇和先驅，福斯貝里的‘Fosbury Flop’創新技術徹底改變了跳高項目，並永遠改變了這項運動。他在1968年墨西哥城奧運會上的金牌勝利不僅鞏固了他在美國奧林匹克歷史上的地位，還在全球留下了不可磨滅的印記。我們將永遠感謝他對這項運動的貢獻以及他對追隨他腳步的幾代運動員的影響。迪克將被深深懷念，但他的遺產將作為對所有人的激勵而繼續存在。」