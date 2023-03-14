美英澳3國才剛宣佈在未來幾年購買最多5艘美國核動力潛艇，外界才發現中國已悄悄地撤除對大陸企業進口澳洲煤炭的限制。外媒指出，中國此舉標誌者2020年以來對澳洲實施的一系列貿易抵制措施即將結束。

香港《經濟日報》引述外國財經媒體報導說，知情人士對外透露，中國海關部門及港口已收到上級通知，將允許來自澳洲的貨物通關。在此之前，中國官方已率先批准4家央企與國企恢復購買澳洲煤炭。

報導認為，中國政府允許所有大陸企業進口澳洲煤炭，意味著2020年底以來對澳洲實施的一系列貿易限制將結束。中國官方發改委亦未回應媒體置評的請求。

在此之前，澳洲總理艾爾班尼斯（Anthony Albanese）曾於1月表態，力求改善中澳關係，尋求與中國全面恢復貿易往來。他強調，中國是澳洲的主要貿易夥伴，澳洲一直在努力改善關係，繼續發展兩國更積極的關係符合中澳兩國的利益。

報導表示，今年1月傳出中澳雙方達成新的煤炭進口協議，廣東省海關部門傳收到指示，可以為澳洲煤炭辦理清關，龍蝦、葡萄酒和木材等商品的貿易限制措施仍將持續。

中國是全球最大的煤炭生產國和消費國，去年煤炭進口量超過2.9億噸，在中澳貿易糾紛爆發前，優質的澳洲煤炭長期受到中國鋼鐵生產商、發電廠的追捧。