明（15）日西半部晴朗穩定，東半部地區由於雲量稍多偶有局部降雨，各地白天高溫都有25度以上，南部內陸地區及花東縱谷甚至可達30度左右，低溫則在14至18度，日夜溫差大。氣象局表示，周六、下周日（18日、19日）有東北季風影響，不過下周一（20日）東北季風又減弱。

氣象局分析未來降雨分布。（氣象局提供）

氣象局指出，明天台灣附近風場大致為東風到東南風，東半部地區雲量稍多，偶有局部降雨，西半部地區則為晴朗穩定的天氣；溫度方面，各地白天高溫都可以來到25度以上，南部內陸地區及花東縱谷甚至可達30度左右，感受溫暖舒適，但是夜晚清晨仍涼，各地低溫14到18度，西半部日夜溫差大。

氣象局預測未來溫度趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周四、周五（16日、17日）東半部地區有局部短暫雨，各地氣溫逐日回升，白天溫暖微熱，輻射冷卻影響，早晚氣溫仍低，西半部日夜溫差大；周六東北季風增強；下周日東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，北部、東北部天氣稍轉涼。

下周一、下周二東北季風減弱，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，氣溫回升；下周三（22日）各地大多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨；下周四、下周五（23日、24日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。