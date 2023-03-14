桃機14日舉辦董事長交接典禮，並由交通部次長祁文中監交，新任董事長楊偉甫從卸任董事長林國顯手中接下印信。楊偉甫表示，上任後將與同仁一起承擔，積極推動第三航廈、第三跑道等建設，提升旅客服務品質，讓桃園機場持續朝東亞樞紐機場目標前進。

祁文中指出，機場公司成立超過12年，林國顯就貢獻了三年，是截至目前任期最長的董事長，三年來率領經營團隊於疫情期間嚴守國門、積極推動第三航廈等機場重大建設，貢獻值得大家肯定，成功完成階段性任務。

祁文中說，機場公司目前進行中的工程都為眾所矚目的旗艦計畫，加上旅客回升，將面臨更多元的挑戰，相信楊偉甫豐富的公務資歷與工程經驗，將推動建設如質如期完成，帶領桃園機場成為更發亮的國際機場。

林國顯表示，代理機場公司董事長對自己而言是一段意外的歷程，任職期間面臨許多挑戰，但始終相信自助人助天助，於疫情間克服缺工缺料挑戰，推動第三航廈工程順利開工，2021年9月立下首根鋼柱後，到目前已超過1,500根。他也說，民航局與機場公司就像兄弟關係，今日自己雖然暫時離開這個團隊，但並沒有特別要離開的感覺，未來大家仍會一起努力。

楊偉甫為美國科羅拉多大學土木工程學系研究所碩士，歷任經濟部水利處副總工程司、該處中區水資源局局長、經濟部水利署總工程司、副署長、署長、經濟部常務次長、台灣中油股份有限公司代理董事長，及台灣電力股份有限公司董事長等職務，資歷豐富並具領導管理專長。