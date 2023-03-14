（21:15更新，補充內文）世界羽聯BWF超級1000系列全英羽球公開賽，世界排名第寶島女雙組合雙李佳馨／鄧淳薰，第1局上演逆轉秀，最終21比19、21比16直落二擊敗世界排名第13的保加利亞姊妹檔G.絲托伊娃（Gabriela Stoeva）／S.絲托伊娃（Stefani Stoeva），是兩人從2020年合作以來在超級1000系列賽事的首勝，漂亮晉級16強。

第1局雙方有好幾分都是多拍來回，首局曾6比12落後的李佳馨／鄧淳薰，不斷找尋機會爭取分數，在13比17落後時追平，隨後在17比19落後又連下4分，後來居上拿下首局。

第2局1比1平手後，李佳馨／鄧淳薰連得3分稍稍拉開差距，期間曾4度被對手追到剩1分差，不過李佳馨／鄧淳薰努力穩住領先，並打出20比14、擁有6個賽末點大好機會，雖被對手化解2個賽末點，李佳馨／鄧淳薰仍順利收下雙方首次交手的勝利。