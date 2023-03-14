英國在台辦事處代表鄧元翰（左）14日率代表團拜會桃園市長張善政（右），雙方互贈「英國茶具禮盒」和「達觀日式竹席雙享禮盒」。（蔡依珍攝）

英國在台辦事處代表鄧元翰（左）14日率代表團拜會桃園市長張善政（右）。（蔡依珍攝）

英國在台辦事處代表鄧元翰（左四）14日率代表團拜會桃園市長張善政（左五），雙方互贈「英國茶具禮盒」和「達觀日式竹席雙享禮盒」。（蔡依珍攝）

英國在台辦事處代表鄧元翰14日率團拜會桃園市長張善政，提到桃園許多公共建設如火如荼進行中，引起英國企業關注，盼有所貢獻，張善政則說，近期市府將向外界宣布桃園市2050淨零碳排路徑圖，期盼未來在此領域能與英國有更多交流機會。

張善政說，桃園有眾多公共工程及基礎建設正在進行，英國也有多項專業技術可供協助，鄧元翰率領的團隊包括經濟發展、公共工程與氣候變遷等專業人才，這些人才未來在雙方發展上可望扮演重要的角色，期待與市府相關局處有更密切的互動與交流。

張善政也提到，市府非常鼓勵產業界加強推動淨零排放、節能減碳與ESG永續經營，而歐盟在這些領域領先全球，未來桃園企業若要與歐盟有進一步的往來，相信英國可以提供許多協助。他也透露，經發局、環保局規畫近期向外界宣布桃園市2050淨零碳排路徑圖，期盼能與英國有更多交流的機會。

鄧元翰說，台灣公布2050淨零排放路徑藍圖，這是非常有企圖心、且具挑戰性的目標，其中桃園扮演關鍵角色，英國擁有許多經驗，包括在政策上如何達到淨零碳排的目標，以及零排放的交通運輸、智慧電網等，都能協助台灣及桃園的企業迎接挑戰。

鄧元翰說，英國在台辦事處擁有龐大的團隊，也支援許多英國企業，這些企業對於桃園各項發展都有興趣參與，相信未來台英雙方在各項領域都會有更多合作機會，也希望藉由拜會，讓雙方未來能有更密集的交流。