重機騎士停進車格後，竟遭1對疑「人後佔車位」的男女嗆聲叫罵，讓騎士無奈又傻眼。

台灣還有「人肉佔車位」？有重機騎士在桃園市桃園區中平路上1處停車格停好車後，卻與一對男女發生口角糾紛，這對男女疑似在「人肉佔車位」，女子也不斷對騎士叫囂「啊我站在這欸」、「你騎機車，停車格可以停機車喔？」，而騎士表明機車是黃牌重機，也依政府規定可以停在汽車格內，卻遭女子嗆「你了不起喔」、並對騎士爆粗口後氣噗噗離開，這樣的狀況也讓騎士看傻眼。

一名騎士在臉書社團「爆料公社」幫朋友轉貼發文，並上傳1段1分多鐘影片，影片拍攝地點位於桃園市桃園區中平路上，從影片中可見，1名紅牌重機騎士該路段上等待停車格，當前方車輛駛離停車格，便將重機停進去，正當騎士將車子中柱拉起後，便發現1對男女，而男子便尷尬笑著詢問騎士「會停很久嗎？半夜會離開嗎？」，騎士則表示會停整夜不會離開。

然而，一旁的女子似乎有些不耐煩，開始對的騎士說「啊我站在這欸」，並且抱怨身邊的男伴「你問這麼多幹嘛」、「你不會說一下嗎？沒看到我們站在這裡喔」，然後矛頭轉向騎士「什麼意思嘛你」，騎士則有些無奈表示「可以叫警察」也表示這是停車位不是「停人位」。

該名女子疑似越說越火大對著騎士說，「你要騎過來，你要停可以想一下，可以給你停嗎？」、「怎樣，你騎機車這樣子停過來就可以，是嗎？」，騎士也解釋自己是依政府規定停的，而女子則問「你騎機車，停車格可以停機車喔？」，騎士則回覆自己是黃牌(重機)，而女子嗆「你了不起喔」，且女子不聽騎士解釋，最後竟然對騎士爆粗口氣噗噗的離開。

騎士聽到馬上回擊女子，「妳罵我喔，我有錄影喔」，然而，此時男子卻出來護花表示「安怎？要不要好好說，」，騎士也表明是女子先大小聲，但男子卻繼續護花對著騎士說「這就就好了，好了沒，現在好了沒，我問你好了沒」，要騎士不要再鬧下去。

貼文一出，網友紛紛留言表示「我要停還要詢問妳，這個女人紅了」、「真的是好無言，居然有人還在人肉佔車位，請更新一下知識，知識真的很重要！」、「沒常識的人，不用說太多」、「報警就好了，不用跟它們廢話這麼多」、「笑死，難怪一對」、「兩個還真合」、「台灣不意外，每天都上演」、「女的無理取鬧」、「好像都是對方再挑釁」。