矽谷銀行（SVB）增資失敗又遭客戶擠兌，短短48小時宣告倒閉，成為2008年全球金融危機以來美國最大銀行破產案，也是美國有史以來第二大銀行倒閉案。國民黨台北市議員徐巧芯今(14日)在《盧秀芳辣晚報》節目指出，連台灣人到美國新創圈投資，很多人都推薦投矽谷銀行。這事件害到整個美國的投資圈、新創圈跟加密貨幣圈，接下來有多少新創公司將會倒閉，恐讓美國新創產業倒退10年，是其他國家急起直追的好機會。

徐巧芯表示，這個CEO、CFO，為什麼股東要去提起集體訴訟？因為套現是有問題的。回頭來看，雖然在短短12、24小時內就發生這麼多事情，可是回頭看他的源頭是什麼？第一個要指向聯準會，如果今天不是聯準會去升息，激進地去抑制通膨的話，今天可能不會面臨到這樣的窘境。

「第二個，矽谷銀行持有大量的美債。」徐巧芯提到，那美債是什麼時候有股、債齊跌的狀況？就是股市跟債市都在跌，其實從去年就有了。去年內部的營運，CEO跟CFO會完全不知道，接下來他們的營運可能會有問題嗎？配上後來套現的舉動，確實就讓大家覺得有可能是這樣子。

「矽谷銀行現金不夠，後面才發現這些問題。」徐巧芯指出，現在這個CEO跟CFO，他們害到什麼？他們害到的是整個美國的投資圈、新創圈跟加密貨幣圈。很多包含我們台灣人，有看到他們在講，他們到美國新創圈要投資的時候，很多人都跟他們說，你去投矽谷銀行！第一個，40年的老經驗了嘛！第二個，今年3月的時候，第5年登上了美國最佳銀行榜單。這樣子的銀行，一般人都會覺得風險性比較小，所以大家會去投資。