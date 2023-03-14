陳亞蘭劇中賣滷味戲外也吃得到。（TVBS提供）

陳亞蘭劇中賣滷味戲外也吃得到。（TVBS提供）

金鐘視帝陳亞蘭在TVBS《加油喜事》劇中經營「武好呷滷味店」，未來長媳楊晴則開「慧牛肉麵店」，不少入戲觀眾常詢問電視台兩家店面實際位置，希望親自嚐到戲裡的美味。事實上，劇中兩家店舖都是劇組巧手佈置的成果；《加油喜事》也繼「 WL Coffee」後，再度與「食尚玩家購物網」合作，推出「加油喜事牛肉麵」和「加油喜事滷味」，並邀請陳亞蘭擔任代言人，14日上午11點正式開賣。

工作繁忙的陳亞蘭，平時忙到連睡覺時間都沒有，更別說是親自作飯，透露接下代言的主要契機，直說：「我就愛吃啊！」尤其這次的牛肉麵與滷味組合特別以常溫方式包裝，不需要解凍，只要加熱6分鐘就能吃到家常美味，陳亞蘭笑說：「這麼方便的事情，就不用自己煮，備料很麻煩啦！」

被問有沒有拿手料理？陳亞蘭幽默地回應：「這題我可以轉身就走嗎？」隨即表示自己最有信心的就是「煎荷包蛋」，要煎得又圓又像太陽一樣，不是一件簡單的事情。她自信地說：「我就是太陽達人，煎荷包蛋的達人啦！」

劇中飾演滷味攤老闆娘王春花，陳亞蘭對滷味的要求也很高，認為滷味不但是完美的下酒菜，同時是追劇和想解饞時的最佳良伴。尤其身為藝人不能大吃大喝，收工後想填飽肚子又想放鬆心情，如果滷得不夠味或不好吃，會是一件憾事，令人感到火冒三丈。這回推出的3款經典滷味「滷豬腳」、「滷蹄膀切片」和「滷五香豆干」，深得陳亞蘭龍心，「絕對好吃才代言，好東西跟好朋友分享。」