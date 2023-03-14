黃于庭是藝人王彩樺的大女兒，因深邃外貌跟甜美笑容，深受男網友們喜愛，被封為「最美星二代」、「國民女友」，也讓王彩樺升格為「國民岳母」。今年2月她跟朋友慶祝20歲生日，拍下多張美照，並在今(14日)白色情人節補貼至IG，其中一張身旁站著一名年輕男子，舉止有些曖昧，讓粉絲好奇詢問：「灰衣服的是男朋友？」

黃于庭今(14)日在IG寫道：「生日文拖太久了，只好在情人節發～祝我成為你的夢中情人」，可見畫面中，她身穿粉色低胸洋裝，與多名閨密們開心合照，做出摟肩、對視甚至激情相吻的動作，顯然心情非常好，但更令粉絲注意的是黃于庭首度貼出和男子的合照，可見黃于庭把頭略靠向灰衣男的肩膀，開心比出YA手勢，加上外觀上年齡相仿，讓粉絲猜測是有了對象，在底下留言：「灰衣服的是女神的男朋友？我嗚」，但黃于庭並未做出回應。

黃于庭生日和閨密們聚會慶祝。(圖/黃于庭 IG)

網友猜測黃于庭身旁的灰衣男子是男朋友。(圖/黃于庭 IG)

黃于庭目前就讀於淡江大學二年級，課業非常忙碌，平時不與王彩樺同住，對此王彩樺曾說過只要女兒沒有回LINE訊息就會很緊張，但在女兒的感情方面，王彩樺對女兒交男朋友保持開放態度，但男方個性一定要善良、孝順，絕對不能動手打女兒，而黃于庭則希望男友身高至少175公分、單眼皮和皮膚白皙，像《偶像練習生》出道的歌星林彥俊就是她的理想型，韓團BTS也是最愛。