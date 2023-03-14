基隆市議員陳軍佐14日爆料，指基隆市府負責基隆捷運的同仁都請調離開，才會讓市長謝國樑說出讓中央接手的說法。（摘自陳軍佐臉書粉專／張志康基隆傳真）

基隆市議員陳軍佐14日下午在臉書粉專發文爆料，指負責基隆捷運相關規畫的交通處人才，在市長謝國樑上任後，全都跑光，才讓謝說出讓中央接手基捷。但交通處長王圳宏表示，公務員因生涯規畫請調中央，經慰留不成，只能給予祝福。

陳軍佐指出，在林右昌主政期間，因為市府沒有捷運局，因此成立「基隆捷運專案會議」，整合包括交通、工務、地政、都發、產發處等單位負責推動基隆捷運，若有問題就帶隊赴交通部協調溝通。

但隨著謝國樑上任基隆市長，陳軍佐指直謝連一次「基隆捷運專案會議」都没主持過，搞不清楚基捷的來龍去脈，也讓基隆市交通部負責基隆捷運規畫的同仁萌生去意。陳軍佐認為，這正是謝國樑談到基捷經費增加，就「雙手一攤說最好中央全部接手」。

對此，王圳宏表示，負責基隆捷運規畫的單位，多位同仁都高升到交通部，強調是自己的生涯規畫，經過多方慰留不成，只得忍痛給予祝福。

王圳宏指出，因應基隆捷運計畫，交通處先前已向謝國樑報告，擬增設基隆捷運專責單位，包括捷運規畫科、捷運工程科及捷運開發科，但在尚未成立前，交通處將先以追加預算成立捷運專案辦公室，積極推動捷運建設。

另外針對議員質疑未曾開過「基隆捷運專案會議」一事，王圳宏也透露，交通處已於2月14日發文給市府各相關單位，安排於3月17日召開基隆捷運專案小組會議。