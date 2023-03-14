接下來，他強調，可觀察美國地區銀行股價指數、恐慌指數，只要這二大指標回穩，這事件就算是告一段落，接下來則要觀察美國3月升息腳步及會後的說明，目前認定升息一碼的機會較高。

劉坤錫強調，台股自去年10月的12,629點，一直漲到本月的本波高點15,879點，漲幅超過3,000點，出現矽谷銀行事件後，讓台股出現修正，化解去年10月以來的賣壓，對台股是不錯轉折。

而近期金融市場變化快速，原先去年美國聯準會（Fed）的首要目標是打擊通膨，經過矽谷銀行事件後，原先預計下周的FOMC可能升息二碼的機率大為降低，甚至還有投行預估不升息或降息，但整體來看，現在仍以升息一碼的機率最高。

不過，後續要看矽谷銀行事件是否擴散到全球，若問題止住，Fed還是會首重通膨，但也已出現一個相對調整的時候，也就是Fed勇往直前、持續升息的腳步可望緩和下來。