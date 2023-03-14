一台備受消費者期待的電動車，車主在乎的是：車款嶄新純電、駕馭輕鬆快意、行走高速沉穩、動力回饋精準；如果是新光標普電動車ETF（00925），同樣具備「純、快、穩、準」四大投資優勢，提供投資人「輕鬆擁有、聰明換檔、加速錢行」的全新感受，每股發行價格為新台幣15元，3月20日（一）開始募集。

全球電動車ETF再添新兵，繼國泰智能電動車ETF（00893）、富邦未來車ETF（00895）之後，新光投信將於3月20日至23日募集「新光標普電動車ETF證券投資信託基金」（簡稱新光標普電動車ETF，證券代號00925），追蹤美國標普道瓊指數公司的「標普Kensho電動車市值加權指數」（S&P Kensho Capped Electric Vehicles Index），無收益分配，每股發行價格15元，最低申購金額為新台幣1.5萬元，風險報酬等級為RR4。

新光投信表示，標普Kensho電動車市值加權指數，採修正式市值加權方式編製，成分股數量並不固定，由每年5月、11月各調整一次，截至2023年1月底，新光標普電動車ETF的最新成分股檔數共46檔，投資範圍以全球企業在美國掛牌上市的股票、ADR為主，主要企業所屬國家以美國最多，占70.90％、日本占13.80％排名第二、大陸12.00％排名第三，其他包括義大利、加拿大、盧森堡及澳洲則占3.3％。

從產業配置來看，新光標普電動車ETF成分股主要布局電動車汽車品牌（傳統車廠轉型或電動車新創廠兼顧）占47.83％最大、半導體和半導體設備占17.60％第二多，至於機械（占14.16％）及汽車零組件（占13.72％）則排名第三、第四名；其他還包括電子設備股（占5.88％）和金屬與採礦（0.64％）、化學（0.17％）等。

觀察過去績效表現，根據資料顯示，新光標普電動車ETF所追蹤的「標普Kensho電動車市值加權指數」，若從前波低點（2020/3/18）計算，一直持有至隔年高點（2021/2/9）止，累積波段報酬高達368.73％，相較其他電動車指數（例如：MSCI ACWI IMI精選未來車30指數）同期間漲214.81％，新光標普電動車ETF的指數波段報酬表現不俗，遇到電動車產業湧現多頭行情，股價表現更具漲升潛力。

新光標普電動車ETF基金經理人劉恆誌表示，新光標普電動車ETF的成分股篩選方式與眾不同，具獨特的萃取工法，充分掌握「純．快．穩．準」4大投資優勢。

純：新光標普電動車ETF所追蹤的指數，自2018年5月上市編製以來，每年2次指數調整，2019年5月因應產業最新變化，除保留電動車、發電及儲能系統、淨零碳排技術外，再加入電動車「充電系統」，表示該指數於4年前看準電動車的基礎建設需求及未來發展空間，納入充電商機，使用指數成分股也從23檔至2020年接近30檔，到最新來到46檔，打造電動車純度最高。

快：舉例來說，美國知名電動車大廠Tesla創辦人Elon Musk日前在公開場合表示，Telsa下一代車款將採「自動駕駛」；甚至在2020年的活動上，Musk也表示Tesla將在3年內出產採「全自駕」的小型電動車，從上述案例，可以發現企業經營轉型或成長關鍵，往往隱藏在公開資訊或財報文件上，新光標普電動車ETF使用AI自然語言處理技術，動態追蹤企業對外資訊、經營團隊談話、個股財報等正式文件，更靈活捕捉市場投資機會。

穩：新光標普電動車ETF的成分股篩選，除AI解讀企業財報外，再由電動車產業專家判定入選個股的電動車發展相關度，進行核心/非核心權重配置，核心個股上限9.0％、非核心個股上限4.5％，讓核心企業更具代表性，放大投資效益，透過核心/非核心設計與權重限制，亦可降低單一持股投資比重過大的波動風險，強化ETF的風險控制能力。

準：新光標普電動車ETF透過AI技術，搶先洞察到企業內部資訊變化，可以掌握到個股內部價值，跳脫傳統財報檢視方法，提早優先掌握到企業基本面，亦可同步搶先掌握企業股價爆發的成長良機。