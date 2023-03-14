最近，美國軍事財政預算正在公開，空軍在2024財年的預算草案當中，提到了再增購24架F-15EX鷹2式( Eagle II)戰鬥機，使得數量增加到104架。這將有助於降低F-15EX的單價，並加快老舊不堪的F-15C汰除速度。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，早先，美國空軍只下訂80架F-15EX，顯然他們對於購買4代戰機仍有疑慮。《戰區》在上星期就發表評論指出，要買就要足夠規模，80架這種不上不下的尷尬數量沒有什麼實際意義。或許美國空軍本就有意，也可能《戰區》的建言起到作用，美國空軍加購了25架F-15EX。雖然這樣的規模還不到原訂的144架計劃，但是至少情況有所好轉。

美軍為何需要F-15EX？主要是為了空軍國民警衛隊 (ANG) 部隊的F -15C/D 鷹式戰機。目前，包括加州、奧勒岡州、路易斯安那州和麻瑟諸塞州的國民警衛隊各有1支F-15C的作戰中隊。雖然國民警衛隊屬於二線部，但是做為美國本土48州的守衛者，他們的作用也不能荒廢。

最後一架F-15C在1984年完成，可見多數的F-15C都服役達到40年，已出現結構的問題，在過去幾年，曾發生空中解體的事故。美國空軍也計劃是採購F-35A聯合打擊戰機來替換F-15C，但是F-35的產能有限，汰換工作緩不濟急，再加上國民警衛隊的作戰強度並不高，不太需要使用F-35。因此，佛羅里達州空軍國民警衛隊的F-15C/D，正在過渡到 F-35A，是頗令人費解的決定。

F-15EX是F-15E的大幅度改進型，因此它仍然保留了雙座設計，雖然多數時候可能用不到。它的雷達與航電設備已經達到5代戰機的水準，因此F-15EX也可擔任5代戰機的前期訓練任務。畢竟F-35是沒有雙座型的。

雖然104架的數量，無法以1換1的方式，汰除F-15C，或許未來還會再增加購買數量，也可能以輪調的方式，在美國境內駐點與巡邏。