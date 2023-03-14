國內缺藥問題未解，就連學名藥廠都吃不消，台灣製藥工業同業公會今天指出，業界現在除面臨健保藥價每年調降的成本危機，更遭遇醫院大量採購的生產問題，其中國防部去年啟動戰備藥物大量採購計畫，不僅搶下以往數倍的藥量，還要求藥品保存期限必須在8個月以上，引起各大醫院跟風，才是造成這一波缺藥的主因。

此波缺藥源自去年底的乙醯胺酚缺貨事件，接著依序傳出軟便劑氧化鎂、抗生素、降血脂等藥物短缺，台灣製藥工業同業公會理事長蘇東茂表示，去年因兩岸關係惡化，加上烏俄戰爭等因素，國防部開始向國內各大藥廠要求大量採購訂單，以增加戰備藥物，其中採購量是過去供貨的數倍，間接影響藥品供需。

蘇東茂指出，國防部的戰備藥採購品項多達數百項，並要求業者供應藥品的有效期限必須在8個月以上，許多醫學中心在得知國防部積極搶藥後，也紛紛要求比照國防部的條件採購，此舉大大影響國產藥的產能。

台灣製藥工業同業公會理事王惠弘指出，藥廠遭遇醫院大量訂單經常遇到一大困難，那就是如未能依照院方需求供給，就得依合約進行罰款，此外，如醫院採購藥物過剩還會要求廠商退還，但根據現行PIC／GMP規定，退還藥品均須銷毀，如此一來不僅造成浪費，藥廠還得自行吸收成本。

王惠弘呼籲，中央衛生主管機關應政策介入協助要求宣導，醫院不要搶貨、囤貨，如要滿足患者的常備藥需求，最多應以去年同期的1.1倍量穩定採購，如此一來才能讓供需重新恢復平衡。

蘇東茂說，長遠來看，藥品供應問題在於法規彈性，包含原料藥新增來源，以及原料藥是否須以藥品GMP管理、健保藥價調整「全民健康保險費用分配比率目標制（DET）」等，尤其是國內藥品許可證僅剩1-2張的產品，應核予一定的健保價確保進口藥供應有問題時，國內有藥可用。

他強調，面對藥物不斷提高的生產成本，卻要受到藥價法規的限制，如要等到缺藥才決定不砍價，那可以預期未來缺藥的品項會越來越多，呼籲政府別再調降一般學名藥價格補足DET目標值缺口，應用另編預算的方式支付高單價新藥。