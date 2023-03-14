我錯了嗎？日前有業者抱怨，客人向餐廳訂位，他確認資料時，詢問對方是否姓「木易楊」，沒想到客人直接發火，當場掛掉電話，他才知楊旁邊的字不念「易」，也讓不少人直呼念錯20年。

業者表示，自己日前接到客人訂位電話，他詢問對方姓「木易楊嗎」，卻被對方糾正「那個字不念易」，當場掛掉電話，事後對方來到現場用餐，餐後還特地跑到櫃檯找他「教書」，原PO當下回對方「耳東陳也不是耳、口天吳也不是吳」，客人就不高興離開，事後竟收到自己態度不佳的客訴。

教育部異體字辭典指出，昜為易的異體字，只是另兼正字。(圖／教育部異體字辭典)

網友紛紛留言：「原來那不念易」、「天啊，我念錯20年」、「昜念羊啊，但一般不會有人這樣說啦」、「我自己姓楊我也都說木易楊」、「這樣以後還要說阜東陳嗎」、「草頭黃也要禁止了XD」。

實際查詢教育部異體字辭典，辭典中指出，昜為易的異體字，只是另兼正字，因此實際上兩種讀音皆可，但遇到特別在乎的客人也只能自認倒楣。