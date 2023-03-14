Netflix復仇劇《黑暗榮耀》第二季於近日總算上線，主角宋慧喬向霸凌者展開報仇的精彩劇情，吸引全球觀眾追劇，才上線沒多久就引起討論，其中演員在劇中有行凶戲份，眼尖的網友將行凶道具找出，並找了一個同款線上拍賣，讓許多網友笑翻。

《黑暗榮耀》第二季，霸凌者朴涎鎮用酒瓶砸傷孫慏梧，有眼尖網友發現她拿的酒瓶不是普通酒瓶，而是英國知名品牌「皇家禮炮62禮讚」，過去只出現在最重要的王室週年紀念場合，一瓶就開價台幣8萬6千元。有韓國網友搭上劇集熱潮，在二手網站轉售「同款凶器」，在商品名稱寫下「販售黑暗榮耀朴涎鎮（殺）孫慏梧的鈍器」，在商品描述中提到，「很好握，尺寸適合給柔弱女性揮舞」，甚至搞笑說不論是遇到有禮貌的渾蛋還是一般的渾蛋，都很推薦拿來自衛，並開價5萬元韓幣（約1277元新台幣）。網友看到後紛紛開玩笑「真的是殺人鈍器」、「被這個狠砸的確會死人！」

韓國網友賣《黑暗榮耀》的同款凶器。（圖／翻攝自dispatch）

日前《黑暗榮耀》第二季上線後，還因訪問人數過多一度造成平台癱瘓，可見該劇的超高人氣，劇中飾演霸凌空姐崔惠程的車珠英挑戰大尺度，與和朴成勳飾演的全宰寯有火辣鴛鴦浴戲份，更當眾脫掉襯衫無預警的上空入鏡，令追劇觀眾秒噴鼻血。

影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（來源／中天娛樂頻道）

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