南韓影帝劉亞仁日前爆出涉嫌吸毒，被警方採集體毛、尿液檢測，近日結果出爐，異丙酚（俗稱牛奶針）、大麻、古柯鹼、K他命等4種藥物皆呈現陽性反應，而警方也對他展開調查，7日才爆出他的2棟豪宅遭警方搜查和扣押，今(14日)再傳出染毒的證據數量驚人，其相關資料或多達1萬張。

據韓媒《體育朝鮮》14日的獨家報導，警方稱透過大規模的調查，已經獲得1萬筆的相關資料，而目前正在進行資料的統整與分析，預計最快下週傳喚劉亞仁接受進一步的調查。此外，警方認為依據現有證據已足以證實劉亞仁的嫌疑，因此目前不考慮申請拘捕令，但若劉亞仁面對證據仍矢口否認，警方依然會申請針對他的拘捕令。

事實上，此前劉亞仁遭到警方懷疑「在手術中誇大自己的痛感」，藉此不斷要求醫生注射牛奶針，而過去他在2021年期間便在首爾某醫院施打了共73次，總計約4473毫升的牛奶針，或許因此養成了藥物的倚賴性，甚至讓該醫院院長出面親自傳訊息提醒他注意自己的注射量。

此外，劉亞仁染毒後的風波持續沿燒，更甚之連Netflix也在官方IG帳號宣布，《地獄公使》續作原定由劉亞仁飾演的角色，改為男星金聖喆出演，而由劉亞仁擔綱主演的Netflix影集《末日傻瓜》早已殺青，準備上映，如今他陷入染毒風波，該劇恐會受到牽連而無法播出。

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