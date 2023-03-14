節能減排蔚為風潮，全球首家投入浸沒式冷卻電池技術研發的行競科技，14日宣布，正式與挪威能源管理科技Nordic Booster線上簽約，提供總計2MWh儲電量的浸沒式冷卻電池，應用在Nordic Booster開發的移動式高壓充電樁，海外市場布局再擴大。

行競科技創立2015年，推出全球獨家專利浸沒式冷卻電池技術，從適用電動超跑的浸沒式冷卻模組化電池起家，隨後聚焦中重型載具電動化需求及提升儲能系統的穩定安全，多年來持續以其高規格研發經驗，發展多元浸沒式冷卻電池應用，提供市場更安全有效率的解決方案，已在北美、歐洲等國推動超過20種不同車輛的電動化專案。

行競科技表示，新能源應用普及化，市場對儲能系統的需求與日俱增，依據GlobalData統計，全球儲能系統市場規模2021年至2026年，年複合成長率13％持續增長，2026年達1,139億美元。行競科技看好全球儲能系統市場機會，持續插旗海內外商用、工業用中重型電動載具以及相關儲能系統應用。

行競科技表示，與英國嘉實多Castrol合作，共同開發浸沒式冷卻技術，與日本汽車改裝零配件HKS合作瞄準全球載具電動化改裝市場，與越南動力系統廠VNINES合作研發次世代電池系統，2022年底攜手日本電子測控設備製造商NF Holdings，跨足日本儲能系統應用市場。

行競科技14日宣布，海外市場版圖再擴大，首度與來自挪威的能源管理科技公司Nordic Booster展開合作，今年第二、三季提供總計2MWh的獨家專利IMMERSIO XM25浸沒式冷卻電池，應用在Nordic Booster的礦業及營建業機具的移動式高壓充電樁HummingBird，預計將領先業界突破中重型電動載具過去所面臨的補給困難，展現行競科技高壓電池熱管理系統在極端工作環境中安全運行的能力，進一步開拓浸沒式冷卻技術的新應用場域。

行競科技指出，挪威政府計劃2025年之前計畫停售汽油及柴油汽車，並持續規劃相關配套，推動挪威成全球人均電動車數量最高的國家。Nordic Booster也配合市場的需求，開發出HummingBird移動式高壓充電樁，作為供給大型礦業、營造業電動載具高效率的充電解決方案。透過將充電樁移動到電動載具附近的補給方式，可降低大型機械載具移動至充電站的能源浪費、節省能源成本。

行競科技指出，HummingBird將搭載行競科技IMMERSIO XM25浸沒式冷卻電池系統，最大電池容量為200kWh、最高放電效能可達150kW，並使其具備高防火性和耐用性，可於極端工作環境中安全運行，同時維持精巧體型，能由皮卡、越野運動休旅車或小型貨車直接拖曳。

行競科技強調，行競科技研發的IMMERSIO浸沒式冷卻電池技術至今已獲得31項國際專利，2022年開發出第二代IMMERSIO XM25也已申請7國專利，並通過多項國際安全性相關認證。相較於間接式冷卻技術，更安全、高效率、低成本、且富有設計彈性，能夠在多元應用場景下維持穩定運作。經實測比較，在相同環境下，浸沒式冷卻電池的循環周期比間接式冷卻電池多10％，且電池充電循環壽命在使用三分之二後，依然保有90％左右的電池健康度（SOH），並能在攝氏零下20度至55度間維持良好運作，將最大程度保障HummingBird在極端氣候中正常運作。