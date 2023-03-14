台奧雙方更在會後簽署「台奧地利新創合作備忘錄」，未來將透過此一架構，促進彼此新創產業的鏈結，帶動更多實質產業及投資合作機會。

陳正祺表示，台奧皆以中小企業為主，同樣擁有許多產值領先全球的「隱形冠軍」公司。經濟部持續扶植新創及協助中小企業升級及數位轉型，增強中小企業之韌性及與國際之鏈結。此外，台灣去年正式公布「台灣2050淨零排放路徑藍圖」，台奧產業在推動綠色轉型及創新升級上有很多合作機會。

Wessig助理次長表示，台奧雙方均為創新且開放的經濟體，在全球供應鏈中居於重要角色。奧地利以穩健的總體經濟政策為基礎，經濟政策目標聚焦在成長、創新及就業等三大重點，希望透過“transformation offensive“轉型計畫鞏固奧地利商業據點地位、支持企業，以及促進研究及生產製造，朝再生能源轉型。

Wessig助理次長此次率團來台，除參加官方會議外，亦將出席奧地利聯邦工商總會與我國經協會於15日舉行的「第13屆臺奧地利經濟合作會議」致詞並演講。與會的雙方企業將就智慧城市、電動車充電、綠色能源及數位應用等領域互動、討論。國經協會藉由官方資源與民間會議的適度融合與交流，為雙方業者促成更多商機。

奧地利是我在歐盟會員國當中的第7大貿易夥伴。去年台奧地利雙邊貿易額達17億美元，較上年增加6％，其中特別是在半導體、車輛等產品有顯著成長。